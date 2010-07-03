Психологи научили крыс водить машины

Фото: youtube.com

Американские психологи научили крыс управлять небольшой машинкой из пластикового контейнера на колесиках. Об этом сообщает журнал Behavioural Brain Research, в котором были опубликованы выводы специалистов.

Грызуны могли направлять машинку вперед, а также вправо и влево с помощью управляющих рычагов. Обучение крыс заняло от одного до десяти месяцев в зависимости от особи и среды, в которой она содержалась.

Таким образом ученые хотели изучить когнитивные способности животных. Результаты эксперимента показали важность среды обитания для процесса обучения. Крысы, которые провели всю жизнь вместе с различными игрушками, оказались более способны к управлению собственной моторикой.

Обучение новому навыку сказалось и на эмоциональном состоянии животных. Подопытные стали эмоционально устойчивее. По словам специалистов, полученные результаты могут пригодиться в психиатрических исследованиях.

Ранее международная группа ученых открыла механизм, делающий раковые опухоли невосприимчивыми к химиотерапии. Исследователи проанализировали устойчивость клеток к процессу, при котором клетки гибнут из-за разрушения липидов в составе мембраны.

