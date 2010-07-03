Ученые установили причину развития неизлечимого рака

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Международная группа ученых открыла механизм, делающий раковые опухоли невосприимчивыми к химиотерапии. Об этом сообщает медицинский портал MedicalXpress.

Специалисты проанализировали устойчивость клеток к процессу, при котором клетки гибнут из-за разрушения липидов в составе мембраны. Раковые клетки подвержены этому процессу, однако в некоторых случаях они могут развить механизмы его блокирования.

Это происходит из-за того, что фермент глутатионперксидаза-4 действует в качестве антиоксиданта, блокируя окисление липидов. Именно поэтому большинство видов рака остаются устойчивыми к химиотерапии. Ученые также нашли спасающую раковые клетки от окисления молекулу FSP1 и фермент, обеспечивающий ее функционирование.

Ранее исследователи из МГУ имени Ломоносова совместно с коллегами из Германии предложили бороться с раком с помощью наполненных лекарством наноконтейнеров на основе кремния. Такое лекарство может быть оперативно доставлено в нужный срок, тем самым терапевтический эффект проявляется только в зоне локализации заболевания.

