Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

17:14

Ученые установили причину развития неизлечимого рака

медицина наука

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Международная группа ученых открыла механизм, делающий раковые опухоли невосприимчивыми к химиотерапии. Об этом сообщает медицинский портал MedicalXpress.

Специалисты проанализировали устойчивость клеток к процессу, при котором клетки гибнут из-за разрушения липидов в составе мембраны. Раковые клетки подвержены этому процессу, однако в некоторых случаях они могут развить механизмы его блокирования.

Это происходит из-за того, что фермент глутатионперксидаза-4 действует в качестве антиоксиданта, блокируя окисление липидов. Именно поэтому большинство видов рака остаются устойчивыми к химиотерапии. Ученые также нашли спасающую раковые клетки от окисления молекулу FSP1 и фермент, обеспечивающий ее функционирование.

Ранее исследователи из МГУ имени Ломоносова совместно с коллегами из Германии предложили бороться с раком с помощью наполненных лекарством наноконтейнеров на основе кремния. Такое лекарство может быть оперативно доставлено в нужный срок, тем самым терапевтический эффект проявляется только в зоне локализации заболевания.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика