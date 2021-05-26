Голубев предложил Илону Маску инвестировать в Ростовскую область

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил инвестировать в регион, который он возглавляет, главе компаний SpaceX и Tesla Илону Маску. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Tesla – производитель экологичных автомобилей №1 в мире, Ростовская область – экологичный регион России №1. 25% проектов в России, связанных с ветроэнергетикой, локализованы в нашем регионе", – написал он.

Голубев отметил, что в регионе также обеспокоены проблемами климата и заверил, что в этом вопросе они найдут общий язык с предпринимателем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил главе компаний SpaceX и Tesla Илону Маску рассмотреть Подмосковье для строительства там завода Tesla.

До этого Илон Маск рассказал, что в скором времени Tesla появится в России, Казахстане и других странах СНГ.