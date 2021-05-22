Глава Владимирской области поручил разработать предложения для Tesla

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Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин поручил своему экономическому блоку подготовить предложения для Tesla. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Владимирской области тоже есть что предложить Илону Маску! У нас есть передовые, обеспеченные всей инфраструктурой площадки для строительства завода Tesla", – сообщил руководитель региона.
Он отметил, что для резидентов особой экономической зоны "Доброград" действует целый комплекс налоговых льгот.
"Кстати, вчера мной поставлена задача экономическому блоку разработать предложения для Tesla", – заключил Сипягин.
Ранее Илон Маск рассказал, что в скором времени Tesla появится в России, Казахстане и других странах СНГ. Также стало известно, что Tesla рассматривает РФ как возможное место размещения заводов по производству электромобилей.
На это оперативно отреагировал губернатор Московской области Андрей Воробьев, который предложил главе компаний SpaceX и Tesla рассмотреть Подмосковье для строительства там завода Tesla.
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