Песков рассказал о подготовке к прямой линии с Путиным

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к прямой линии с Владимиром Путиным идет, о сроках сообщат позднее, пишет РИА Новости.

"Прямая линия готовится, по срокам вам сообщим", – сказал он.

До этого в СМИ появилась информация, что мероприятие может состояться в конце июня или начале июля. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на близкие к администрации президента источники.

Так, двое собеседников на федеральных каналах утверждают, что мероприятие может быть организовано 24 июня, но есть и те, кто говорит про 30 июня.

По словам источника, близкого к администрации президента, прямая линия должна состояться в ближайшие несколько недель. Но он также добавил, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации мероприятие могут перенести.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал прямую линию с Владимиром Путиным. По его словам, власти готовятся к этому мероприятию.

Прямая линия – ежегодная сессия общения президента РФ с гражданами страны в прямом телеэфире. Во время нее Путин в режиме телемоста отвечает на наиболее актуальные вопросы.