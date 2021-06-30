Путин заявил, что Госдума седьмого созыва работала на должном уровне

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Парламент седьмого созыва работал на должном уровне, сообщил Владимир Путин в ходе прямой линии. По его словам, действия законодательного органа соответствовали всем требованиям.

Президент отметил работу депутатов в условиях пандемии. В частности, представители власти оказывали помощь гражданам и отраслям экономики, решали важные вопросы. Это позволило России пройти сложные моменты мягче, чем другим странам.

"Это в том числе и благодаря работе депутатов всех фракций. 25% депутатов переболели коронавирусом, есть и несколько погибших", – отметил Путин.

Ранее Владимир Путин выразил надежду на то, что выборы в Госдуму пройдут честно и прозрачно.

Глава государства подчеркнул, что естественная острая конкуренция должна выражаться в цивилизованной и предметной дискуссии. По его словам, не должно быть места взаимным оскорблениям, выпадам и пустым обещаниям.

