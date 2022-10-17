Российские военные пресекли попытку ВСУ прорвать оборону в Херсонской области

Фото: ТАСС/Александр Река

Российские военные пресекли попытку прорыва обороны в Херсонской области со стороны ВСУ, в результате были уничтожены более 100 украинских военнослужащих и 13 единиц бронетехники. Об этом сообщает министерство обороны России.

"Пресечена попытка подразделений ВСУ прорвать оборону в районе населенного пункта Брускинское Херсонской области. <...> Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей", – говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные посредством артиллерии и ударов вертолетов устранили порядка 160 украинских военнослужащих на купянском направлении.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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