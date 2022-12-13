Арестович заявил, что Зеленский плохо выглядит, потому что устал

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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал внешний вид лидера страны Владимира Зеленского. В интервью журналисту Дмитрию Гордону (физлицо, выполняющее в РФ функции иностранного агента) он заявил, что украинский президент сильно устал.

Как заметил журналист, если сравнивать Зеленского до войны и сейчас, это два разных человека.

"Даже глаза разные", – заявил Гордон.

Арестович с ним согласился, отметив, что президент Украины полностью переродился, став другим человеком. Однако, как он указал, "этот новый человек тоже уставший".

Зеленский неоднократно подвергался критике за неподобающий внешний вид и деятельность на посту главы государства.

Ранее сын бывшего президента США Дональда Трампа раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за репрессии в отношении канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

В своем сообщении Трамп младший констатировал запрет УПЦ и арест священников на территории Украины, а также предположил, что именно подобные действия могли сделать его в глазах приверженцев демократической политики "звездой".

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