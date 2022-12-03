Сын Трампа раскритиковал Зеленского за репрессии на Украине

Фото: телергам-канал "Zelenskiy / Official"

Сын бывшего президента США Дональда Трампа – Трамп младший – раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за репрессии в отношении канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на своей странице в Twitter (заблокирован на территории РФ).

В своем сообщении Трамп младший констатировал запрет УПЦ и арест священников на территории Украины, а также предположил, что именно подобные действия могли сделать его в глазах приверженцев демократической политики "звездой".

"Давайте отправим ему еще 100 000 000 000 00 долларов без какой-либо отчетности", – написал он.

Ранее Зеленский заявил о намерении запретить деятельность религиозных организаций, считающихся аффилированными с Россией. Соответствующий указ был опубликован накануне.

До этого СБУ провела обыски в помещениях УПЦ. В ходе мероприятий на территориях Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровненской области была обнаружена пророссийская литература.



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