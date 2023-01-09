Зеленский достиг почти легендарного статуса в Голливуде – The Guardian

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Президент Украины Владимир Зеленский после встреч с американскими актерами, видеообращений и поездки в США стал "человеком дня" в Голливуде, заявила обозреватель издания The Guardian Изобель Кошив. Она считает, что бывший актер и комик достиг в Голливуде "почти легендарного статуса".

"По словам тех, кто следил за усилиями Зеленского в коммуникационной деятельности, именно он продолжал вовлекать Голливуд в украинские события после того, как первоначальный всплеск в СМИ утих", – говорится в публикации.

В статье также приводятся слова президента Ассоциации голливудских критиков Никки Фаулер, которая заявила, что "путешествие Зеленского было искусством, имитирующим жизнь", заинтриговавшим не только Голливуд, но и Штаты в целом.

Ранее американский актер и режиссер Шон Пенн вручил Зеленскому один из своих "Оскаров". Он заявил, что статуэтка знаменитой кинопремии останется в Киеве до завершения противостояния.

Это был третий визит Пенна на Украину с 24 февраля 2022 года. В этот период к Зеленскому приезжали и другие голливудские знаменитости, в том числе Анджелина Джоли, Бен Стиллер и Джессика Честейн.

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