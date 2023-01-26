Эксперт рассказал, могут ли ВСУ перейти в наступление после получения тяжелого вооружения

Западные союзники Украины ведут внутренние дебаты по поводу передачи Киеву истребителей. Об этом заявили американские СМИ.

Тем временем в США сообщили, что пока о передаче истребителей Украине не может идти речи. Однако Штаты готовы поставить танки Abrams. Кроме того, Германия сообщила, что отправит ВСУ свои танки Leopard 2.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" и полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, может ли армия Украины перейти в наступление после получения тяжелого вооружения от союзников. Эксперт также сообщил, какая вероятность, что Украине в итоге передадут самолеты.

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