Ермак сообщил, что Польша поставит Киеву 60 танков, помимо Leopard

Фото: АР/Kateryna Klochko

Польша собирается поставить Киеву еще 60 танков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он пояснил, что, помимо анонсированных ранее 14 танков Leopard 2, Варшава передаст Украине 60 танков PT-91 Twardy.

Ранее руководство Польши сообщило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. Помимо Польши, решение о передаче танков украинской стороне приняли и в Германии. Сообщалось, что первая партия из 14 машин прибудет на Украину в течение трех месяцев.

25 января президент США Джозеф Байден сообщил об отправке на Украину 31 танка M1 Abrams. Он добавил, что для передачи военной техники нужно время, но пообещал, что США уже в ближайшее время начнут подготовку украинских военных.

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