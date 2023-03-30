В США выступили за эскалацию напряженности с Россией и передачу Киеву истребителей F-16

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Сенатор США Джим Риш заявил, что выступает за эскалацию напряженности в отношениях с РФ во имя наращивания поддержки Украины. Об этом он сообщил во время дискуссии на площадке вашингтонского аналитического Института Хадсона, которая была посвящена перспективам поддержки Киева.

"Если вы не станете обострять напряженность, вы проиграете", – приводит слова американского сенатора РИА Новости.

Конгрессмен также заявил, что поддерживает передачу Украине практически всех видов вооружения, в том числе истребителей F-16. Однако он добавил, что это не касается ядерного оружия.

Сенатор заявил, что его не беспокоит возможность применения РФ ядерного оружия в ответ на конфронтацию со стороны Вашингтона.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что страны Запада во главе с США, решив поставлять на Украину боеприпасы с обедненным ураном, подводят мир к ядерному Армагеддону.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров также сообщил, что возможные поставки Киеву снарядов с обедненным ураном ведут к наращиванию эскалации конфликта на Украине.

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