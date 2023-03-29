Истребитель Су-27 ВВС Украины был сбит атакой российских дронов-камикадзе

Фото: ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO

В результате атаки российских дронов-камикадзе "Герань-2" был сбит истребитель ВВС Украины Су-27. Об этом сообщает телеграм-канал "Военкоры Русской Весны".

Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 марта, пилот истребителя погиб. Уточняется, что это уже третий случай, когда украинские истребители терпят крушение в попытках уничтожить российские БПЛА.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что в стране сформировали три ударные роты беспилотников, готовых к применению на фронте. По его словам, БПЛА будут заниматься разведкой, осуществлять ударные функции, а также помогать наводить артиллерийские орудия.

25 марта в Минобороны РФ сообщили, что российская система ПВО перехватила за сутки 11 украинских беспилотников, в том числе "Байрактар".

Российские военные сбили вертолет Ми-8 и 13 беспилотников ВСУ в зоне СВО

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