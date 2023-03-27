ВС РФ уничтожили более 400 военных ВСУ и наемников на донецком направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения Вооруженных сил России при поддержке авиации и артиллерии за минувшие сутки смогли устранить свыше 400 военнослужащих украинских войск на донецком направлении. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

"На донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили более 400 украинских военнослужащих и наемников", – подчеркивается в сообщении.

Ведомство добавило, что ВС РФ также удалось ликвидировать 4 боевых бронированных автомобиля, 10 машин, 4 пикапа, боевую машину РСЗО "Град" и гаубицу Д-20.

Ранее ВСУ предприняли попытку атаки в Тульской области с помощью беспилотника Ту-141, однако БПЛА был выведен из строя российским комплексом радиоэлектронной борьбы. Согласно заявлению Минобороны РФ, помимо комплекса "Поле-21", небо над Тульской областью защищает группировка ПВО в виде ракетных комплексов "С-300" и "Панцирь-С1".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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