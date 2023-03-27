Российский военный в одиночку захватил опорный пункт ВСУ под Угледаром

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Боец оперативно-боевого формирования "Каскад" Донецкой народной республики в одиночку захватил опорный пункт Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам военного, он попал на российские позиции, когда те находились под плотным обстрелом украинских военных. По его словам, огонь велся из минометов, гранатометов и танка.

Он рассказал, что у российских бойцов каждые пять–шесть минут появлялся новый раненый. Тогда боец решил захватить опорный пункт, в надежде на то, что ВСУ, которые вели обстрел с самого утра, уже выдохлись.

Военный забежал в опорный пункт, пробежал две комнаты и, увидев украинского пулеметчика, забросил в помещение гранату.

Впоследствии боец за свой подвиг был награжден орденом Мужества.

Ранее сообщалось, что военные ЧВК "Вагнер" полностью взяли под контроль цеха Артемовского завода обработки металлов. В декабре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский на этом заводе награждал украинских военных.

До этого стало известно, как российские разведчики Южного военного округа сорвали поездку командиров ВСУ на запорожский фронт. Украинские офицеры не подозревали, что за ними ведется наблюдение с квадрокоптера, с помощью которого разведчики навели на них артиллерию.



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