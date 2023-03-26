Российские разведчики сорвали поездку командиров ВСУ на передовую

Фото: Минобороны РФ

Российские разведчики Южного военного округа сорвали поездку командиров ВСУ на запорожский фронт. Об этом сообщает портал "Русская Весна".

По данным издания, разведка выследила офицеров ВСУ, которые приехали на позиции с важным заданием. Они "активно жестикулировали", указывая на позиции российских военнослужащих.

Российские разведчики следили за украинскими офицерами с квадрокоптера и навели на них огонь артиллерии, которая поразила их точным выстрелом, сообщается на портале.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие группировки войск "Запад" предотвратили переброс резервов ВСУ на купянском направлении и не дали провести ротацию украинским подразделениям на передовой. Огнем расчетов гаубиц Д-20 и Д-30 они сорвали три ротации подразделений Вооруженных сил Украины на передовых позициях.

До этого пулеметчик бригады береговой охраны ВС РФ рассказал о безуспешных попытках Вооруженных сил Украины высадиться на левобережье Херсонской области. Он заявил, что диверсанты ВСУ каждую неделю совершают по две–три безуспешные попытки прорваться на моторных лодках на другой берег.

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