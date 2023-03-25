Российская ПВО перехватила 11 украинских БПЛА, в том числе "Байрактар" – МО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские системы ПВО за сутки перехватили шесть реактивных снарядов систем HIMARS и Ольха, одну противорадиолокационную ракету HARM и одиннадцать беспилотников, в том числе Байрактар ТБ-2, сообщает Минобороны РФ.

Их перехватили в районах населенных пунктов Токмак, Ивановка Запорожской области, Коломыйчиха Луганской народной республики, Никольское, Краматорск, Кирилловка и Владимировка Донецкой народной республики.

Ранее пулеметчик бригады береговой охраны ВС РФ рассказал о безуспешных попытках Вооруженных сил Украины высадиться на левобережье Херсонской области. Военный заявил, что диверсанты каждую неделю совершают по две-три попытки прорваться на моторных лодках на острова Большой Потемкин, Белогрудый и Круглик.

По его словам, в последний раз группа состояла из 16 человек на четырех моторных лодках. Пулеметчик рассказал, что все они хорошо экипированы и одеты в форму образца НАТО.



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