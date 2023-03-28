Российские системы ПВО впервые перехватили управляемый реактивный снаряд GLSDB

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны российской стороны впервые смогли перехватить управляемый реактивный снаряд GLSDB. Об этом информирует RT со ссылкой на министерство обороны России.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB", – сообщили в ведомстве.

Ранее в Минобороны рассказали, что ВС РФ в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и артиллерии смогли ликвидировать свыше 400 солдат ВСУ на донецком направлении.

Кроме того, российской стороне удалось нейтрализовать 4 боевых бронированных автомобиля, 10 машин, 4 пикапа, боевую машину РСЗО "Град" и гаубицу Д-20.

ВСУ открыли огонь по Донецку из пусковых установок РСЗО

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