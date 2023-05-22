Гроза и ветер ожидаются в Москве до 22:00 22 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18:08

Политика

Пентагон заявил, что поставка Киеву F-16 не изменит ход боевых действий в пользу Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны РФ"

Передача Западом истребителей-бомбардировщиков F-16 украинской стороне не изменит ход боевых действий в пользу Киева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра ВВС США Фрэнка Кендалла.

На встрече с вашингтонской группой военных обозревателей он также отметил, что Западу для передачи оружия Украине потребуется в лучшем случае несколько месяцев.

Ранее в американских СМИ сообщили о планах США и их союзников предоставить Украине истребители F-16. Впоследствии в Белом доме подтвердили, что в ближайшее время будет прорабатываться, какие страны поставят самолеты Киеву.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала попыткой ввести в заблуждение заявления Вашингтона об условиях возможных поставок истребителей F-16 Украине. Захарова считает, что США занимаются имитацией и подтасовкой данных с целью реализации своих задач "под видом какого-то такого псевдогуманитарного начала".

США готовы разрешить своим союзникам поставлять истребители F-16 Киеву

Читайте также

Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика