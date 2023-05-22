Пентагон заявил, что поставка Киеву F-16 не изменит ход боевых действий в пользу Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны РФ"

Передача Западом истребителей-бомбардировщиков F-16 украинской стороне не изменит ход боевых действий в пользу Киева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра ВВС США Фрэнка Кендалла.

На встрече с вашингтонской группой военных обозревателей он также отметил, что Западу для передачи оружия Украине потребуется в лучшем случае несколько месяцев.

Ранее в американских СМИ сообщили о планах США и их союзников предоставить Украине истребители F-16. Впоследствии в Белом доме подтвердили, что в ближайшее время будет прорабатываться, какие страны поставят самолеты Киеву.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала попыткой ввести в заблуждение заявления Вашингтона об условиях возможных поставок истребителей F-16 Украине. Захарова считает, что США занимаются имитацией и подтасовкой данных с целью реализации своих задач "под видом какого-то такого псевдогуманитарного начала".