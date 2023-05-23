В Кремле заявили, что передача Украине истребителей не переломит ход СВО

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Передача Украине новых вооружений, в том числе самолетов, не изменит ход спецоперации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Очевидно, что продолжается спираль по возрастающей по обеспечению Украины различными более совершенными системами вооружений и видами вооружений. Очевидно, что принято решение добавить еще и самолеты", – подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Запад все больше втягивается в конфликт, поставляя оружие Киеву.

Ранее в американских СМИ появилась информация о планах Вашингтона и его союзников передать Киеву истребители F-16. Впоследствии в Белом доме подтвердили, что в ближайшее время будет обсуждаться, какие государства поставят боевые самолеты Украине.

В США уточнили, что после передачи истребители будут базироваться на территории Украины.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, в свою очередь, заявил, что Евросоюз одобряет решение Группы семи (G7) передать Киеву истребители. По его словам, подготовка пилотов уже стартовала.