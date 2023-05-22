Боррель заявил, что ЕС скоро сможет предоставить Украине истребители F-16

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Европейский союз приветствует решение Большой семерки (G7) о подготовке к передаче Киеву истребителей F-16. Он рассчитывает на то, что в скором времени их поставят, сообщил глава внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель.

"Это очень хорошая идея, это отличный шаг "семерки", чтобы начать готовить условия для поставок истребителей. Подготовка пилотов уже началась, и я очень надеюсь, что мы скоро сможем поставить Украине этот вид оружия", – цитирует его ТАСС.

Ранее в американских СМИ сообщили о планах США и их союзников предоставить Украине истребители F-16. Впоследствии в Белом доме подтвердили, что в ближайшее время будет прорабатываться, какие страны поставят самолеты Киеву.

При этом в Вашингтоне заверили, что отслеживают реакцию России при поставках вооружений Киеву и нацелены не допустить эскалации вокруг Украины до третьей мировой войны.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала попыткой ввести в заблуждение заявления Вашингтона об условиях возможных поставок истребителей F-16 Украине. По ее мнению, таким образом Штаты имитируют правовое поведение.