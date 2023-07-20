Стратегия Запада по вооружению Украины сместилась от передачи техники к ее ремонту – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Акцент западных стран по вооружению украинской армии сместился от передачи военной техники к ее ремонту. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источник в Пентагоне.

Так, по информации журналистов, ВСУ на сегодня накопили большой и разнообразный арсенал техники, который нуждается в обслуживании.

Издание отмечает, что вопрос починки выведенной из строя техники становится наиболее острым на фоне тяжелого для украинских войск контрнаступления.

Ранее обозреватель Габриэль Хонрада заявил, что на сегодняшний день ПВО Украины находится в истощенном и критическом состоянии в результате последовательных ракетных и беспилотных ударов ВС России по военным объектам противника.

До этого СМИ сообщали о том, что Вооруженные силы Украины за первые две недели контрнаступления лишились до 20% задействованных в боях вооружений.

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