В Британии сообщили об изучении российских танков в секретной лаборатории

Фото: министерство обороны РФ

Британские специалисты разбирают и изучают российские танки на базе секретного объекта в Портон-Дауне, рассказал руководитель штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин.

"У нас есть ученые, которые разбирают детали, которыми может располагать другая страна, на действительно экспертном уровне, и это помогает нам понять, как работает их оборудование, как мы можем победить его, как мы можем иметь еще более совершенную броню", – передает газета Telegraph его слова.

Радакин также добавил, что британская сторона пытается обнаружить слабые места, которые позволят пробить оборону РФ.

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер призвал не верить недостоверным сообщениям о том, что у российской армии меньше танков, чем у украинской. По его словам, ВСУ даже близко не подошли к прорыву российской обороны из-за превосходства ВС РФ в количестве техники.

Так, Россия производит более ста современных танков в месяц, считает Риттер. Одновременно с этим Украина уже ничего не производит, а только зависит от иностранных поставок. Экс-разведчик добавил, что украинские войска в данный момент находятся на грани развала.

В свою очередь, Владимир Путин отметил, что у РФ есть своя высокоэффективная военная техника, но отказываться от возможности изучить трофейные вооружения, захваченных в ходе военной спецоперации (СВО), не стоит.



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