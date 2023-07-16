России стоит изучить трофейную технику противника – Путин

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У России есть своя высокоэффективная военная техника, но отказываться от возможности изучить трофейные вооружения, захваченных в ходе военной спецоперации (СВО), не стоит, заявил Владимир Путин.

"Есть такое выражение, как "обратный инжиниринг". Ну, посмотрим, ведь современная техника, она и есть современная", – сказал президент России в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1", ВГТРК), фрагмент которого опубликовал в своем телеграм-канале автор передачи Павел Зарубин.

Как отметил Путин, "у нас она (военная техника. – Прим.ред.) есть, причем очень эффективная".

"Ну, скажем, взять танк Т-90 "Прорыв". Лучший танк в мире! Без всякого преувеличения", – отметил российский лидер.

Ранее стало известно, что в Луганске прогремели взрывы. По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, украинская армия могла применить дальнобойные кассетные боеприпасы. Но какую именно ВСУ использовали ракету пока нет информации, добавил он.

Минобороны РФ предупредило о возможном использовании кассетных боеприпасов против ВСУ