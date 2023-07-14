Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бывший разведчик США Скотт Риттер призвал не верить недостоверным сообщениям о том, что у российской армии меньше танков, чем у украинской. Об этом он сообщил на Youtube-канале U.S. Tour of Duty.

По его словам, ВСУ даже близко не подошли к прорыву российской обороны из-за превосходства ВС РФ в количестве техники.

Так, Россия производит более ста современных танков в месяц, считает Риттер. Одновременно с этим Украина уже ничего не производит, а только зависит от иностранных поставок.

Экс-разведчик добавил, что украинские войска в данный момент находятся на грани развала. Он предрек, что боевые действия могут завершиться уже к концу лета из-за того, что солдаты ВСУ больше не смогут выдерживать конфликт подобного уровня.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что армия России в соответствии с планом завершает прием вооружения и военной техники от ЧВК "Вагнер", переданы более 2 тысяч единиц техники и вооружения.

До этого военное ведомство обнародовало кадры уничтожения как минимум десяти единиц военной техники Вооруженных сил Украины, в том числе танков и западных бронеавтомобилей класса MRAP.

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