Госдеп США одобрил возможную продажу ФРГ ракет AMRAAM на 2,9 млрд долларов

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Госдепартамент США одобрил продажу Германии ракет AIM-120C-8 типа AMRAAM на сумму в 2,9 миллиарда долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США.

Правительство ФРГ планирует приобрести до 969 ракет, сопутствующее оборудование, запасные детали и техническую документацию.

"Агентство по сотрудничеству в области безопасности сегодня предоставило требуемую сертификацию и уведомило Конгресс об этой возможной продаже", – отметило ведомство.

По словам Пентагона, продажа не нанесет вред боеготовности США и не поменяет военный баланс в регионе.

До этого США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1,3 миллиарда долларов. В него были включены беспилотные летательные аппараты Phoenix Ghost и Switchblade, число которых не называется. Также Украина получит четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS, снаряды для артиллерии и оборудование для разминирования.

Ранее СМИ сообщали, что американская сторона скоро объявит об обязательствах по военной помощи Украине. Тогда пресса отмечала, что пакет помощи будет содержать закупку систем ПВО, систем противодействия беспилотникам VAMPIRE, дронов-камикадзе компании AVEVEX, беспилотников Switchblade и боеприпасов.

Министр Британии заявил, что Украина должна быть более благодарной за поставки оружия