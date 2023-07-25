США отправят дополнительную военную помощь Киеву на 400 миллионов долларов – СМИ

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США отправят Украине дополнительную военную помощь на 400 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает агентство Associated Press.

"Администрация отправляет до 400 миллионов долларов дополнительной военной помощи Украине", – указано в сообщении.

Данный пакет помощи будет включать в себя широкий спектр боеприпасов, в том числе для систем ПВО, 32 бронемашины Stryker, а также дроны наблюдения Hornet.

Военная помощь предоставляется в рамках полномочий президента США, что дает возможность Пентагону доставлять боеприпасы на Украину в краткие сроки – всего за несколько дней.

Ранее США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1,3 миллиарда долларов. В него были включены беспилотные летательные аппараты Phoenix Ghost и Switchblade, число которых не называется. Также сообщалось, что Украина получит четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS, снаряды для артиллерии и оборудование для разминирования.

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