Володин призвал США, Британию и Францию компенсировать странам Африки нанесенный ущерб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

США, Великобритания и Франция должны компенсировать народам африканских государств нанесенный ущерб, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. По его словам, ООН следует рассмотреть этот вопрос.

"Кто хорошо знаком с историей, знает: сложившееся благополучие США, Британии, Франции, а также еще ряда стран Европы во многом основано на грабеже и угнетении народов Африки. За период колониализма США и вышеперечисленные государства Европы, занимаясь работорговлей, перевезли только в Америку порядка 15 миллионов человек, которые стали рабами. Эти депортации обескровили Африку", – напомнил Володин.

По его словам, Африка имеет право не только самостоятельно распоряжаться своими богатствами, но и на возмещение ей ущерба, нанесенного колонизаторами.

Как считает Володин, колониальные интересы США и ряда западных стран никуда не исчезли – поменялись лишь их методы. Он заметил, что Штаты, Британия и Франция продолжают опустошать африканские месторождения золота, платины, урана, критических минералов и редкоземельных металлов.

Спикер Госдумы заявил, что страны Африки для них – это лишь источник сырьевых ресурсов, а законодательство многих африканских стран в области добычи природных ресурсов все еще не освобождено от пережитков колониальной системы.

В заключение Володин заявил, что из-за неоколониального влияния Запада многие страны Африки имеют нулевой или отрицательный экономический рост на протяжении 60 лет своего существования.

28 июля Владимир Путин совместно с лидерами африканских стран приняли итоговую декларацию саммита "Россия – Африка". Также был принят план действий форума партнерства "Россия – Африка" на период с 2023 по 2026 год и другие документы.

В рамках форума и саммита Россия и африканские государства утвердили соглашения, контракты и другие документы, которые касаются разных сфер взаимодействия стран.

Новости часа: саммит "Россия – Африка" прошел на хорошем уровне – Путин