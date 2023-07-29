Путин назвал Мали одним из ключевых партнеров России в Африке

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Мали является одним из ключевых партнеров России в регионе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода африканского государства Ассими Гоитой.

"Мы рассматриваем Мали как одного из ключевых партнеров в регионе. И разделяем вашу заинтересованность в выводе отношений на качественно новый уровень", – приводит слова Путина РИА Новости.

Российский лидер отметил "высокую интенсивность политического диалога" между странами. Однако, по словам Путина, в то же время наблюдается "некоторый спад" в торговле.

Россия нацелена на активизацию торгово-инвестиционных связей с Мали, подытожил Путин.

Ранее Путин предложил президенту Гвинеи-Бисау Сисоку Эмбало развивать сотрудничество в энергетике и рыболовстве. Президент РФ также увидел большой потенциал во взаимодействии в добыче полезных ископаемых, энергетике и инфраструктурных проектах.

Кроме того, российский лидер добавил, что потенциал во взаимоотношениях с Гвинеей-Бисау еще не был полностью раскрыт. Путин подчеркнул необходимость дополнительных переговоров по улучшению показателей товарооборота двух стран.

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