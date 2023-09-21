Росгвардия может получить право иметь добровольческие формирования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Группа депутатов и сенаторов подготовила пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Об этом глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале.

Согласно инициативам, предполагается распространить на Росгвардию все те полномочия и механизмы, которые утверждены законами для Минобороны.

"Сегодня росгвардейцы не только ведут боевые действия, обеспечивают военное положения в новых регионах и правовой режим КТО, но и оказывают содействие в охране госграницы, участвуют в территориальной обороне, в борьбе с терроризмом", – отметил он.

Проекты обусловлены активным участием Росгвардии в спецоперации и выполнением задач, которые схожи с функционалом оборонного ведомства, уточнил Хинштейн. Из инициатив следует, что добровольческие формирования смогут создаваться по решению президента. Их предполагается привлекать для выполнения отдельных задач в сфере обороны во время проведения мобилизации, действия военного положения и так далее.

Хинштейн подчеркнул важность соблюдения всех правовых и социальных гарантий для добровольцев Минобороны. В случае принятия этих инициатив они распространятся и на добровольцев Росгвардии, заметил парламентарий.

Вместе с этим он опроверг слухи о переводе в состав Росгвардии бывших подразделений ЧВК "Вагнер". По его словам, такие сообщения не соответствуют действительности. Инициативы не предусматривают возможности включения в состав добровольческих формирований Росгвардии каких-либо организаций, уточнил депутат.

Хинштейн сообщил, что пакет проектов будет внесен в ГД уже 22 сентября, чтобы депутаты успели рассмотреть их в короткие сроки.

Ранее Владимир Путин утвердил документ, согласно которому военные пенсионеры, участвующие в спецоперации в связи с мобилизацией или по контракту, будут получать полную компенсацию пенсии. Новый порядок начинает действовать со дня подписания указа.