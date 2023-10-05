Шойгу заявил, что для всех группировок ВС РФ в зоне СВО созданы резервные полки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Для российских боевых подразделений, которые действуют в зоне спецоперации, созданы резервные полки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.

На данный момент сформировали девять резервных полков, которые постоянно пополняются и готовятся, уточнил он на совещании в штабе объединенной группировки войск. По его информации, все офицеры-инструкторы, проводящие подготовку, имеют боевой опыт. Среди них есть бойцы, которые получили ранения, но решили вернуться на службу.

Отмечается, что в число добровольцев приходят высокомотивированные люди, они готовы к выполнению боевых задач. Многие из них закончили полугодовой контракт, но возвращаются во второй и третий раз, уточнил Шойгу.

Глава оборонного ведомства высоко оценил работу регионов по подготовке военнослужащих.

"Кто-то отдельно готовит и принимает социальный пакет для семей для наших военнослужащих, отдельно приравнивает добровольцев к этому, потому что их сложно сегодня уже отличить", – объяснил Шойгу.

В сообщении подчеркнули, что сейчас все регионы страны объединяются, они оказывают гуманитарную помощь, участвуют в восстановлении республик и областей, вошедших в состав России.

Шойгу проверил организацию боевой подготовки подразделений "БАРС" на полигонах Южного военного округа (ЮВО) 5 октября. Отмечалось, что занятия военнослужащих проходят на полигонах под руководством офицеров, у которые есть боевой опыт в СВО.

Глава Минобороны также заявил, что за последний месяц были набраны около 38 тысяч добровольцев для участия в спецоперации. Шойгу привел в пример Якутию, где глава республики Айсен Николаев самостоятельно занимается этим вопросом.

В РФ сформировали девять резервных полков, которые пополняются контрактниками