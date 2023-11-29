Сенатор: санаторно-курортное лечение для детей участников СВО – конкретная помощь семье

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Санаторно-курортное лечение для детей участников спецоперации станет помощью для семьи, мера поможет обеспечить ребят высокопрофессиональной реабилитацией либо профилактикой. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на вице-спикера Совета Федерации Инну Святенко.

По ее словам, отдых детей из семьи, которая находится в сложной жизненной ситуации, а также многодетной семьи – это одна из ключевых мер поддержки. Льготные путевки в лагеря или направления в санаторий помогают многим родителям, указала сенатор.

"Включение этой меры в перечень доступных для семьи участника СВО – причем как мобилизованного, так и контрактника, добровольца – это шаг, который поможет обеспечить детям полноценное детство, а при необходимости – высокопрофессиональную реабилитацию либо профилактику", – заявила Святенко.

Она также назвала важной поддержку государства родителей. Сенатор сообщила, что каникулы для каждой семьи являются сложным испытанием, ведь взрослым приходится думать, как их ребенок проведет лето с пользой. В Москве очень развиты туристические программы, детям доступны сотни лагерей, уточнила Святенко. По ее мнению, такой отдых станет для ребенка ярким воспоминанием на всю жизнь.

"Использование этого опыта во благо семьи, где папа несет службу, находится в зоне СВО, – важное проявление заботы и внимания государства и общества о семьях наших защитников", – сказала она.

Днем ранее Святенко заявила, что для детей участников спецоперации следует предоставлять места в дошкольных учреждениях в приоритетном порядке. Пока ребенок осваивает новые знания и учится полезным вещам, мама получает возможность вернуться на работу и восстановить свои знания, подчеркнула сенатор.

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