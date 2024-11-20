Госдума приняла в I чтении проект о единой программе воспитания в детских лагерях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о единой программе воспитания и плане ежедневных мероприятий в детских лагерях. Он был внесен группой парламентариев во главе с вице-спикером Ириной Яровой, сообщает ТАСС.

Речь идет о внесении изменений в закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". Согласно документу, организация отдыха в детских лагерях будет проводиться в соответствии с единой программой. В календарных планах должны содержаться родительские дни, знакомство детей с искусством и художественной литературой в соответствии с российскими духовно-нравственными ценностями, показ патриотического кино, игры и конкурсы, основанные на отечественных традициях.

Разработать и утвердить такую программу будет поручено министерству просвещения.

"Учитывая, что вожатые, организующие работу с детьми, имеют разный опыт работы и уровень компетенций, создание таких методических и организационных решений обеспечит гарантии повышения общего качества организации отдыха и досуга детей", – говорится в сообщении.

Также проект предлагает закрепить обязанность министерства по разработке примерной структуры официального сайта организации отдыха и оздоровления детей, а также требования к форме публикуемой там информации.

Ранее партия "Справедливая Россия – За правду" разработала законопроект о введении налогового вычета с покупки путевок в детские лагеря и направила инициативу на заключение в российский кабмин. Подобная программа успешно действовала в 2021–2022 годах. В этот период родители смогли приобрести около 1,2 миллиона путевок.

