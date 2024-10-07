В Госдуме подготовили проект о налоговом вычете с покупки путевок в детские лагеря

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Партия "Справедливая Россия – За правду" разработала законопроект о введении налогового вычета с покупки путевок в детские лагеря и направила инициативу на заключение в российский кабмин. Об этом сообщили в пресс-службе лидера СРЗП Сергея Миронова.

Законопроектом предлагается ввести налоговой вычет в размере 13% с путевок в лагеря круглосуточного пребывания максимальной стоимостью 150 тысяч рублей.

"По нашей оценке, после введения такой льготы граждане смогут экономить на покупке путевки до 19 тысяч 500 рублей. Если, к примеру, она будет стоить 75 тысяч рублей, то вернуть можно будет почти 10 тысяч рублей. Причем налоговый вычет должен распространяться и на путевки в палаточные лагеря", – говорится в заявлении.

Отмечается, что сейчас подавляющее большинство родителей не могут отправить детей в лагерь, пансионат или на турбазу из-за высоких цен на путевки.

"С учетом непростой демографической ситуации государство должно помочь гражданам решить проблему детского отдыха. Предлагаемый налоговый вычет – это, по сути, альтернатива детскому туристическому кешбэку", – подчеркнул Миронов.

Также парламентарий напомнил, что подобная программа успешно действовала в 2021–2022 годах. В этот период родители смогли приобрести около 1,2 миллиона путевок.

"Мы посчитали, что после принятия этого законопроекта объем выпадающих доходов бюджета каждый год может составить около 5,5 миллиарда рублей. По нашей оценке, такие расходы можно и нужно включить в бюджет, когда речь идет об организации детского отдыха", – заключил Миронов.

Ранее фракция "Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму законопроект, предлагающий возмещение 20% от стоимости путевки в детские лагеря. Инициатива поспособствует обеспечению доступности отдыха и оздоровления детей. Дополнения предлагают внести в федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ".

