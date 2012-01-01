Психолог Покусаева: модель многоженства в семье могут перенять дети

В России могут ввести наказание для граждан, которые пропагандируют многоженство. Насколько это явление распространено в стране и как такой формат отношений влияет на семьи, разбиралась Москва 24.
Противоречит конституции
Законопроект против рекламы многоженства появился в базе данных нижней палаты парламента еще в конце декабря 2024 года. Документ разработала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Депутат предложила выявлять в Сети информацию, популяризующую подобные союзы, а также запретить распространять ее среди детей.
Однако правительство тогда не поддержало инициативу, призвав ее доработать. В частности, власти рекомендовали пояснить термин "многоженство". В апреле 2025-го Останина сообщила "Парламентской газете", что подготовила поправки, определяющие явление как наличие двух и более жен, – эту трактовку она позаимствовала из Уголовного кодекса 1960 года.
Также парламентарий заявила о планах поддержать проект депутатов Самарской губернской думы об изменениях в КоАП, согласно которым для граждан, продвигающих браки с несколькими женами, введут штрафы:
- 50–100 тысяч рублей – для физлиц;
- 100–200 тысяч рублей – для должностных лиц;
- от 800 тысяч до одного миллиона рублей – для юрлиц.
Между тем многоженство в России практикует немало мужчин. Яркий пример – 40-летний житель Москвы Иван Сухов, сожительствующий в одной квартире с тремя женщинами и 14 детьми. Другим адептом такой семейной модели стал 40-летний Сергей Дудин из Александрова: он называет себя учеником Сухова и состоит в отношениях с двумя женщинами. При этом мужчина заявлял журналистам о намерении найти себе третью, а потом и четвертую супругу.
Вместе с тем некоторые мужчины, желающие создать союз с несколькими женщинами, ищут кандидаток в специальных группах в соцсетях. Туда они выкладывают анкеты с основной информацией о себе и перечисляют требования к будущей избраннице: в частности, быть красивой, хозяйственной и не ревнивой. Обосновывается желание полигамного союза некими "древними славянскими традициями".
"Безответственное поведение"
Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина пояснила Москве 24, что, несмотря на юридическую невозможность многоженства в России, некоторые мужчины обходят закон, не регистрируя браки со своими избранницами. Тем самым они поступают нечестно не только по отношению к женщинам, но и к детям.
Депутат подчеркнула, что концепция многоженства противоречит традиционным семейным ценностям. Поэтому такие союзы должны быть запрещены по всей стране, независимо от региона.
"У нас светское государство и нельзя, чтобы религиозные нормы, например, доминировали над правом. Закон, как и Семейный кодекс, един для всех", – пояснила Останина.
Семейный психолог Олеся Покусаева рассказала Москве 24, что к многоженству обычно склонны те, кто видел примеры подобных отношений в детстве. Причем речи о конкретном психотипе не идет: это может быть как мужчина, который воспринимает девушек как "трофеи", так и неуверенная в себе женщина, готовая терпеть пренебрежение в свою сторону.
По словам психолога, чаще всего инициатором союза с несколькими женами является мужчина. Женщины же оказываются вынуждены принимать ситуацию: например, из-за наличия детей, эмоциональной или финансовой зависимости. На этом фоне у девушек велик риск развития психологических и даже физических проблем.
Впоследствии перенять такую семейную модель могут и дети, подчеркнула психолог. Это чревато тем, что девочка пойдет по пути матери и будет вступать в созависимые отношения, а мальчик станет воспринимать неуважение к женщине как стандарт для себя.