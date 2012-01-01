Психолог Покусаева: модель многоженства в семье могут перенять дети

В России могут ввести наказание для граждан, которые пропагандируют многоженство. Насколько это явление распространено в стране и как такой формат отношений влияет на семьи, разбиралась Москва 24.

Противоречит конституции

Законопроект против рекламы многоженства появился в базе данных нижней палаты парламента еще в конце декабря 2024 года. Документ разработала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Депутат предложила выявлять в Сети информацию, популяризующую подобные союзы, а также запретить распространять ее среди детей.





из пояснительной записки к законопроекту Попытки пропагандировать многоженство, противоречащее законам страны и нашей конституции, говорят о желании приучить людей к тому, что полигамия и сожительство с двумя или несколькими женщинами – это норма. При этом ни о какой защите женщин, их прав и законных интересов речи не может идти, в связи с тем, что в соответствии с законодательством Российской Федерации такие браки признаются недействительными.

Однако правительство тогда не поддержало инициативу, призвав ее доработать. В частности, власти рекомендовали пояснить термин "многоженство". В апреле 2025-го Останина сообщила "Парламентской газете", что подготовила поправки, определяющие явление как наличие двух и более жен, – эту трактовку она позаимствовала из Уголовного кодекса 1960 года.

Также парламентарий заявила о планах поддержать проект депутатов Самарской губернской думы об изменениях в КоАП, согласно которым для граждан, продвигающих браки с несколькими женами, введут штрафы:



50–100 тысяч рублей – для физлиц;

100–200 тысяч рублей – для должностных лиц;

от 800 тысяч до одного миллиона рублей – для юрлиц.

Между тем многоженство в России практикует немало мужчин. Яркий пример – 40-летний житель Москвы Иван Сухов, сожительствующий в одной квартире с тремя женщинами и 14 детьми. Другим адептом такой семейной модели стал 40-летний Сергей Дудин из Александрова: он называет себя учеником Сухова и состоит в отношениях с двумя женщинами. При этом мужчина заявлял журналистам о намерении найти себе третью, а потом и четвертую супругу.

Вместе с тем некоторые мужчины, желающие создать союз с несколькими женщинами, ищут кандидаток в специальных группах в соцсетях. Туда они выкладывают анкеты с основной информацией о себе и перечисляют требования к будущей избраннице: в частности, быть красивой, хозяйственной и не ревнивой. Обосновывается желание полигамного союза некими "древними славянскими традициями".

"Безответственное поведение"

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина пояснила Москве 24, что, несмотря на юридическую невозможность многоженства в России, некоторые мужчины обходят закон, не регистрируя браки со своими избранницами. Тем самым они поступают нечестно не только по отношению к женщинам, но и к детям.





Нина Останина председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства По конституции отцы имеют как права, так и обязанности по воспитанию ребенка. А как они их будут нести, если нет официального союза? Это безответственное поведение. Особенно если мужчина ищет себе вторую жену, оправдывая это тем, что первая не смогла ему родить. Супруги вообще дают обещание быть друг с другом в горе и в радости. Получается, такой муж не готов быть с женой в горе.

Депутат подчеркнула, что концепция многоженства противоречит традиционным семейным ценностям. Поэтому такие союзы должны быть запрещены по всей стране, независимо от региона.

"У нас светское государство и нельзя, чтобы религиозные нормы, например, доминировали над правом. Закон, как и Семейный кодекс, един для всех", – пояснила Останина.

Семейный психолог Олеся Покусаева рассказала Москве 24, что к многоженству обычно склонны те, кто видел примеры подобных отношений в детстве. Причем речи о конкретном психотипе не идет: это может быть как мужчина, который воспринимает девушек как "трофеи", так и неуверенная в себе женщина, готовая терпеть пренебрежение в свою сторону.

По словам психолога, чаще всего инициатором союза с несколькими женами является мужчина. Женщины же оказываются вынуждены принимать ситуацию: например, из-за наличия детей, эмоциональной или финансовой зависимости. На этом фоне у девушек велик риск развития психологических и даже физических проблем.





Олеся Покусаева семейный психолог Сначала ухудшается самооценка, начинается депрессивное состояние, а затем на фоне психосоматики, постоянных стрессов и самоедства слабеет организм. И тогда обостряются заболевания: язва желудка, аллергии – то, к чему человек предрасположен генетически.

Впоследствии перенять такую семейную модель могут и дети, подчеркнула психолог. Это чревато тем, что девочка пойдет по пути матери и будет вступать в созависимые отношения, а мальчик станет воспринимать неуважение к женщине как стандарт для себя.

