Тематический поезд в честь Олега Табакова запустили в метро

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Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Московский метрополитен запустил тематический поезд, посвященный Олегу Табакову, сообщает пресс-служба подземки. Новый состав будет курсировать на Калужско-Рижской линии.
Поезд "Великий русский артист Олег Табаков" сможет ежедневно перевозить около 10 тысяч пассажиров. В его внешнем оформлении использованы изображения фрагментов витражей новой сцены Московского театра Олега Табакова и портреты артиста в знаковых образах, созданных им в театре, кино и мультипликации. На стенах вагонов можно увидеть редкие архивные снимки и кадры из кинофильмов с участием артиста.
"Олег Павлович – это целая эпоха, на его творчестве выросло несколько поколений, и теперь у наших пассажиров появилась возможность совершить увлекательное путешествие с героями любимого артиста. Это еще раз доказывает, что московское метро – нечто большее, чем просто транспорт, оно выросло в городское культурное пространство, где искусство удачно интегрируется в повседневную жизнь", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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Накануне сообщалось, что в столице 15 сентября начнется фестиваль "Атом Солнца", посвященный актеру и режиссеру Олегу Табакову. Зрители увидят спектакли учеников артиста, а также постановки, в которых они заняты.
Участвовать будут Театр на Таганке, МХТ имени Чехова, Московский Губернский театр и Театр Наций, организатором выступит Театр Олега Табакова. Его худрук Владимир Машков выразил надежду на то, что мероприятие станет регулярным. Он также подчеркнул, что главная задача – передать дело Табакова следующему поколению. Завершится фестиваль в декабре.
Олег Табаков – актер, режиссер, педагог, один из основателей театра "Современник", руководитель театра "Табакерка" и МХТ, народный артист СССР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Он умер в Москве 12 марта 2018 года после продолжительной болезни в возрасте 82 лет, похоронен на Новодевичьем кладбище.
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