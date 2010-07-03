Девушка нашла способ отомстить мужчинам, сидящим с широко раздвинутыми ногами

Фото: телеграм-канал Метро Москвы

В Сети появился видеоролик, высмеивающий мэнспрединг – привычку мужчин сидеть в общественном транспорте с широко раздвинутыми ногами.

На записи видно, как в вагоне метро молодой человек хочет сесть рядом с девушкой. Однако она делает поперечный шпагат, занимая сразу несколько мест. "Феминистический ответ мэнспредингу", – отмечается в подписи к видео.



В 2018 году в метро Санкт-Петербурга прошла акция против мэнспрединга. Активистка обливала раствором с отбеливателем мужчин, которые, по ее мнению, сидели с раздвинутыми ногами и занимали слишком много места. По словам девушки, подобное поведение является актом гендерной агрессии и демонстрирует крайнее неуважение к женщинам, которые находятся рядом. Большинство пользователей социальных сетей назвали такую акцию аморальной. Позднее выяснилось, что она была постановочной.

