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10:20

Открылось первое в России кафе, куда пускают только женщин

общество еда

10:20

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Первая в стране исключительно женская кофейня открылась в Санкт-Петербурге. Мужчин туда не пускают. Помимо того, что в заведении "Симона" работают только женщины, для кафе создали специальное "женское" меню с феминитивами – "латесса", "американка", "капучинесса", "глинтвиня" и т.д.

Это первое в России подобное кафе. Нашлись активисты, которых эта идея очень оскорбила: они решили написать жалобу в прокуратуру. По словам юристов, у них есть все шансы отстоять свои права в суде.

Корреспонденты телеканала Москва 24 решили проверить, как отреагируют в Москве, если в кафе перестанут пускать мужчин. Как выяснилось, все москвичи – и женщины, и мужчины – против разделения по гендерным признакам в общественных местах.

Петербургские феминистки заявляют, что такие кафе будут как "островок безопасности" для женщин. Сегодня много женщин страдают от насилия, сексизма и дискриминации со стороны мужчин, говорят они, и "женские" кафе могут быть безопасным пространством, где девушки и женщины смогут уединиться.

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общество еда

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