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17 декабря, 19:34

Тематический поезд "Король баттерфляя" вышел на Кольцевую линию метро

город транспорт метро

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Новый тематический поезд "Король баттерфляя" вышел на Кольцевую линию Московского метрополитена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

"Он будет курсировать по Кольцевой линии полгода и перевезет порядка трех миллионов пассажиров, которые смогут узнать больше о традиции спортивного плавания в России и за рубежом", – приводятся в сообщении слова замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой.

Отмечается, что вагоны поезда будут иметь разный дизайн. Так, вагон "Планета воды" расскажет пассажирам об истории плавания, вагон "Король баттерфляя" представит портреты выдающихся пловцов первой половины XX века, вагон "Дружба народов" познакомит горожан с победами советских чемпионов, дизайн вагона "Россия" покажет атлетов конца XX – начала XXI века.

Накануне на линии столичного метрополитена вышли первые новогодние поезда. Восемь таких поездов курсируют на Арбатско-Покровской, Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской, Солнцевской и Большой кольцевой линиях.

До конца месяца запустят еще несколько составов, которые будут оформлены в стиле общегородской концепции празднования Нового года. Объявляют станции в новогодних вагонах известные российские актеры и исполнители.

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