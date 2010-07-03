Посвященное детским технопаркам голосование стартовало в "Активном гражданине"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В проекте "Активный гражданин" открылось голосование, посвященное детским технопаркам. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Москвичам предлагают ответить на два вопроса: нужны ли городу новые технопарки и какие направления подготовки больше всего интересны. Среди направлений – медицинские технологии, креативные индустрии, fashion-индустрия, фуд-индустрия, урбанизм, биотехнологии, ИТ-, VR/AR-, RW-технологии и индустрия гостеприимства.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, за девять месяцев этого года детские технопарки посетили свыше 55 тысяч учащихся.

"Мы стараемся повысить интерес у подрастающего поколения к профессиям в сфере инноваций и высоких технологий под руководством опытных наставников", – отметил Фурсин.

Ранее в столичных детских технопарках появится новый формат онлайн-обучения. Специалисты разработали "Курс молодого инженера", который рассчитан на школьников и педагогов. Курс состоит из 16 занятий по 3D-моделированию, робототехнике и цифровому материаловедению. Каждый урок включает видеолекцию и самостоятельную работу.

В настоящее время в Москве работают 16 детских технопарков, в которых можно освоить практические инженерные и конструкторские навыки. Посетители могут спроектировать и изготовить технические изделия, используя лабораторию виртуальной реальности. Такие онлайн-проекты позволяют повысить доступность высокотехнологичного образования.

