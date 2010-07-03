Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

11:21

Детские технопарки проведут занятия по робототехнике и 3D-моделированию онлайн

город технологии образование

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичных детских технопарках появится новый формат онлайн-обучения. Специалисты разработали "Курс молодого инженера", который рассчитан на школьников и педагогов. Приступить к занятиям можно после регистрации на сайте, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Курс состоит из 16 занятий по 3D-моделированию, робототехнике и цифровому материаловедению. Каждый урок включает видеолекцию и самостоятельную работу. Участники, которые выполнили все обязательные и факультативные задания, получат сертификат МГТУ имени Н. Э. Баумана. Прослушать курс можно и без выполнения заданий.

В настоящее время в Москве работают 16 детских технопарков, в которых можно освоить практические инженерные и конструкторские навыки. Посетители могут спроектировать и изготовить технические изделия, используя лабораторию виртуальной реальности. Такие онлайн-проекты позволяют повысить доступность высокотехнологичного образования.

Ранее в Москве объявили конкурс на создание дизайн-концепции помещений технопарка в Останкинском районе. Соискателям конкурса предстоит разработать проект зоны атриума, офиса новой штаб-квартиры компании "НТВ", мест общего пользования, пунктов питания и гримерных.

"Москва сегодня": как работают технопарки столицы

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика