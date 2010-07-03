Детские технопарки проведут занятия по робототехнике и 3D-моделированию онлайн

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В столичных детских технопарках появится новый формат онлайн-обучения. Специалисты разработали "Курс молодого инженера", который рассчитан на школьников и педагогов. Приступить к занятиям можно после регистрации на сайте, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Курс состоит из 16 занятий по 3D-моделированию, робототехнике и цифровому материаловедению. Каждый урок включает видеолекцию и самостоятельную работу. Участники, которые выполнили все обязательные и факультативные задания, получат сертификат МГТУ имени Н. Э. Баумана. Прослушать курс можно и без выполнения заданий.

В настоящее время в Москве работают 16 детских технопарков, в которых можно освоить практические инженерные и конструкторские навыки. Посетители могут спроектировать и изготовить технические изделия, используя лабораторию виртуальной реальности. Такие онлайн-проекты позволяют повысить доступность высокотехнологичного образования.

Ранее в Москве объявили конкурс на создание дизайн-концепции помещений технопарка в Останкинском районе. Соискателям конкурса предстоит разработать проект зоны атриума, офиса новой штаб-квартиры компании "НТВ", мест общего пользования, пунктов питания и гримерных.