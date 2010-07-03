В Москве объявили конкурс на дизайн-концепцию технопарка в Останкинском районе

15:34
Фото: stroi.mos.ru
Конкурс на создание дизайн-концепции помещений технопарка в Останкинском районе объявили в Москве. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.
Здание общей площадью свыше 76 тысяч квадратных метров находится по адресу: улица Новомосковская, владение 18-22. На объекте уже выполнен каркас здания и завершена работа над фасадами и кровлей. Кроме того, специалисты отчитались об устройстве инженерных коммуникаций и сетей.
Соискателям конкурса предстоит разработать проект зоны атриума, офиса новой штаб-квартиры компании "НТВ", мест общего пользования, пунктов питания и гримерных.
"Победитель получит контракт с заказчиком на выполнение дизайн-проекта и разработку его рабочей документации", – заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Заявки на участие в конкурсе компании могут предоставить до 29 октября текущего года. На первом этапе предквалификации жюри будет оценивать портфолио и анкеты соискателей с учетом требований заказчика. После этого будет составлен шорт-лист претендентов, которые уже получат конкретные технические задания по проекту.
Ранее стало известно об открытии офисного центра с технопарком на Старопетровском проезде. Предварительно планируется снести административно-производственные здания, расположенные на оговоренном участке строительства.
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