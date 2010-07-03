На севере Москвы построят офисный центр с технопарком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На севере Москвы планируют построить офисный центр с технопарком. Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.

Офисный центр появится по адресу: Старопетровский проезд, владение 9А. Сейчас здесь находятся административно-производственные здания площадью 2,6 тысячи квадратных метров. Здания планируются к сносу.

Общая площадь территории нового офиса составит 17,9 тысячи квадратных метров.

Проект изменений в Правила землепользования и застройки вынесут на публичные слушания.

Ранее сообщалось, что с территории промзоны "Калошино" снесут здания завода "Метромаш". В рамках проекта реорганизации промзоны утверждены два проекта планировки территории, предполагающие снос старых построек, а также строительство жилья и объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

В сентябре на Симоновской набережной в Москве началась реорганизация промзоны на территории в 124,5 гектара.

