В "Сапсанах" предложат блины в дни Масленицы

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Пассажиры поездов "Сапсан" смогут попробовать блины с разными начинками в дни Масленицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Кроме того, в дни Великого поста персонал поезда предложит специальное постное меню. В него не будут входить продукты животного происхождения. Первые и вторые блюда будут состоять из различных овощей и круп. Кроме того, пассажирам "Сапсана" предложат различные салаты.

"В дни Масленицы (по 1 марта) в вагонах-бистро поездов "Сапсан" пассажиры смогут попробовать большой ассортимент блинов по разнообразным рецептам. Среди предложенных угощений: блины со сметаной, сгущенкой, творогом, мясом, ягодами, икрой и другими начинками", – сообщили в пресс-службе.

Также в поездах предложат блюда и из традиционного меню. в него входят различные блюда, в том числе для детей и вегетарианцев.

В настоящий момент в Москве продолжают праздновать Масленицу. В столице работают площадки фестиваля "Московская Масленица". На них проводят различные фуд-шоу и концерты, а также проходят выступления скоморохов и ряженых.