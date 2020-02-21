Диетолог объяснила, как есть блины и не толстеть

14:22
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В дни Масленицы следует задуматься о вреде обильного употребления блинов, поскольку они сложно перевариваются и в большом количестве могут навредить здоровью и фигуре. Диетолог Инна Пичугина рассказала, как есть блины и не толстеть.
"Масленичная неделя проходит перед Великим постом, и если раньше основной целью было насытиться впрок, а потом отказаться аж на 40 дней от молочной, мясной пищи и масла, то сейчас для большинства это просто дань традиции. Ешьте блины, но с умом, помните, что эти мучные изделия, жаренные на масле, содержат много калорий", – приводит слова специалиста пресс-служба Минздрава Московской области.
Пичугина предостерегла от угощения блинами тех, кто страдает проблемами желудочно-кишечного тракта, так как избыток масла может привести к перенапряжению желудка и поджелудочной железы.
Также она добавила, что при обильном употреблении мучных продуктов увеличивается вес человека, поэтому диетолог рекомендовала есть блины в первой половине дня и горячими, так как в таком виде жиры расщепляются быстрее.
В качестве альтернативы специалист предложила попробовать блины из гречневой муки. Однако и их она рекомендовала есть в небольшом количестве. Кроме того, Пичугина посоветовала в качестве начинки использовать нежирные продукты, например творог.
Ранее сообщалось, что гостям фестиваля "Московская Масленица" предложат 210 видов блинов. Угощения будут готовить по рецептам со всего мира. Угощать будут и необычными блюдами – блинными супами и пиццей, а также консервированными оладьями.
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