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Общество

23 февраля, 20:07

Москвичам расскажут, как вести здоровый образ жизни

город общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичных поликлиниках проведут лекции о здоровом образе жизни. Занятия пройдут с 24 по 29 февраля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Специалисты расскажут горожанам о профилактике различных заболеваний. Также врачи дадут советы о сохранении хорошего зрения.

В частности, 24 февраля в поликлинике № 45 медики расскажут о здоровом питании и правильной диете. Отмечается, что контроль над весом может снизить риск развития сахарного диабета.

На следующий день в поликлинике № 201 москвичам расскажут о профилактике заболеваний костно-мышечной системы, а в филиале № 8 консультативно-диагностической поликлиники №121 – о заветах хорошего зрения до старости.

Участники занятий также узнают о том, что нужно делать для профилактики инфаркта миокарда и инсульта. Эту тему затронут специалисты поликлиники № 23 26 февраля. Также в столице пройдет практическое занятие для родителей, где их научат делать лечебный массаж детям.

Помимо этого для горожан проведут лекцию о заболеваниях желудочно-кишечного тракта и язвах. Кроме того, 27 февраля состоится единый день госпитализации.

29 февраля жители столицы смогут обследоваться в центре здоровья поликлиники № 218. Все они получат рекомендации по здоровому образу жизни.

Ранее сообщалось о том, что некоммерческие организации проведут бесплатные занятия для москвичей. В частности, их ждут лекции о здоровье, социальных проблемах и курсы иностранных языков.

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