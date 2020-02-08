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20:12

Некоммерческие организации проведут бесплатные занятия для москвичей

город досуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московские некоммерческие организации проведут бесплатные мероприятия для горожан. Жителям столицы расскажут о здоровье, социальных проблемах, а также для них проведут курсы иностранных языков, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Проведение мероприятий запланировано с 10 по 15 февраля. Так, Фонд поддержки противораковых организаций "Вместе против рака" проведет день диагностики онкологических заболеваний и кардиологических нарушений. Участникам предложат сделать ЭКГ и пройти другие обследования. Также им расскажут о профилактике и диагностике онкозаболеваний.

О проблемах буллинга в школах побеседуют на базе благотворительного общества "Журавлик". Психологи дадут советы о том, как говорить с детьми о случаях школьной травли.

13 февраля благотворительная организация "Мария мама" проведет мастер-класс "Школа первой помощи детям". Он будет посвящен профилактике детского травматизма.

15 февраля все желающие смогут присоединиться к занятиям по изучению удмуртского языка в коворкинг-центре НКО Москвы. Там же состоится юмористический моноспектакль актрисы Натальи Унгард.

Ранее сообщалось о том, что бесплатный онкоскрининг проведут в 50 городских поликлиниках. Для удобства прийти на прием можно будет в выходные.

Бесплатный онкоскрининг проведут в 50 городских поликлиниках

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