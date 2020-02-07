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Москва 24

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Общество

10:59

Столичных школьников приглашают на деловые игры

общество образование досуг

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Учащихся старших классов приглашают принять участие в деловых играх по финансовой грамотности и основам предпринимательства. Они организованы Московским центром технологической модернизации образования, информирует портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что эксперты научат школьников 8–11-х классов исследовать потребности покупателей и объяснят, что такое бизнес-планирование.

В рамках игры "Продажи в бизнесе", которая состоится 28 февраля, ребята смогут на время почувствовать себя предпринимателями – им расскажут о том, как правильно предлагать свой продукт целевой аудитории и какие каналы продаж необходимо выбирать для продвижения своих товаров.

Также старшеклассников приглашают к участию в проекте "Бизнес-уикенд", в рамках которого проходят бесплатные занятия на тему предпринимательства.

Узнать расписание деловых игр и зарегистрироваться для участия можно на портале столичного департамента образования и науки.

Ранее в Москве прошел Студенческий фестиваль предпринимательства. Мероприятие посетило более 15 тысяч человек. Участников ждали мастер-классы, лекции и паблик-токи, встречи с известными бизнесменами и работа над собственными проектами вместе с экспертами-наставниками.

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