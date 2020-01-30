Бесплатный семинар "Строим сильный бренд" пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительство Москвы/Евгений Самарин
Семинар "Строим сильный бренд" состоится в центре услуг для бизнеса, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Его организовал MBM.MOS. Руководитель рекламного агентства Дмитрий Сендеров расскажет, как разработать выдающийся бренд в условиях сверхконкуренции и неопределенности. Участники узнают, сколько тратить денег на развитие бренда, как разрабатывать эффективные стратегии и избегать ошибок.
Семинар будет проходить 3 февраля с 19:00 по 21:00 по адресу: Москва, Пресненская набережная, дом 2. Регистрация доступна на сайте.
В столице также стартовала новая программа поддержки бизнеса "Московский акселератор". Она продлится до 18 марта 2020 года. Участвовать в ней захотели более 900 команд.
В рамках "Московского акселератора" будет проходить 20 тематических курсов. Первым из них станет "Цифровые сервисы". Для предпринимателей организуют консультации, трекшн-митинги, воркшопы и мастер-классы. А 19 марта команды представят итоги работы.
Наиболее успешные участники программы получат денежное вознаграждение от компаний-партнеров. Его можно будет использовать исключительно на развитие бизнеса. Призовой фонд – до 10 миллионов рублей по каждому тематическому курсу.
MBM.MOS – проект ГБУ "Малый бизнес Москвы", подведомственного департаменту предпринимательства и инновационного развития столицы. Учреждение занимается информационной и образовательной поддержкой предпринимателей. Получить консультацию по вопросам бизнеса можно в центрах услуг для бизнеса, онлайн на mbm.mos.ru и по телефону: +7 (495) 225-14-14.
Летом 2019 года портал mbm.mos.ru перезапустили. Функционал сайта обновили с учетом их запросов. Появился личный кабинет, так что после регистрации пользователи могут записаться на обучающие мероприятия. Они будут отображаться в персональном календаре.
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