Бесплатный семинар "Строим сильный бренд" пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительство Москвы/Евгений Самарин

Семинар "Строим сильный бренд" состоится в центре услуг для бизнеса, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Его организовал MBM.MOS. Руководитель рекламного агентства Дмитрий Сендеров расскажет, как разработать выдающийся бренд в условиях сверхконкуренции и неопределенности. Участники узнают, сколько тратить денег на развитие бренда, как разрабатывать эффективные стратегии и избегать ошибок.

Семинар будет проходить 3 февраля с 19:00 по 21:00 по адресу: Москва, Пресненская набережная, дом 2. Регистрация доступна на сайте.

В столице также стартовала новая программа поддержки бизнеса "Московский акселератор". Она продлится до 18 марта 2020 года. Участвовать в ней захотели более 900 команд.

В рамках "Московского акселератора" будет проходить 20 тематических курсов. Первым из них станет "Цифровые сервисы". Для предпринимателей организуют консультации, трекшн-митинги, воркшопы и мастер-классы. А 19 марта команды представят итоги работы.

Наиболее успешные участники программы получат денежное вознаграждение от компаний-партнеров. Его можно будет использовать исключительно на развитие бизнеса. Призовой фонд – до 10 миллионов рублей по каждому тематическому курсу.

MBM.MOS – проект ГБУ "Малый бизнес Москвы", подведомственного департаменту предпринимательства и инновационного развития столицы. Учреждение занимается информационной и образовательной поддержкой предпринимателей. Получить консультацию по вопросам бизнеса можно в центрах услуг для бизнеса, онлайн на mbm.mos.ru и по телефону: +7 (495) 225-14-14.

Летом 2019 года портал mbm.mos.ru перезапустили. Функционал сайта обновили с учетом их запросов. Появился личный кабинет, так что после регистрации пользователи могут записаться на обучающие мероприятия. Они будут отображаться в персональном календаре.